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15:23, 4 апреля 2025Ценности

Популярные в 2000-х рваные джинсы вернулись в моду

Vogue: Популярные в 2000-х рваные джинсы вернулись в моду благодаря брендам
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Популярные в 2000-х годах рваные джинсы вернулись в моду благодаря известным брендам. Соответствующий материал появился на сайте французской версии журнала Vogue.

Отмечается, что подобные женские и мужские брюки из денима с дырами и потертостями включили в новые коллекции такие марки, как Dolce & Gabbana, Versace, Egonlab и Private Policy. При этом на подиуме оказались представлены их различные варианты: штаны-бочонки, прямые модели, расклешенные и мешковатые фасоны.

По словам журналистов, в 2000-х годах указанные джинсы предпочитали многие знаменитости. Среди них — супермодель Кейт Мосс, актриса Кэмерон Диас и певица и дизайнер Виктория Бекхэм. В свою очередь, в текущем году манекенщица Виттория Черетти снялась для обложки апрельского номера Vogue в рваных джинсах из весенне-летней коллекции 1998 года бренда Helmut Lang.

В феврале сообщалось, что любимый тренд 30-летних вернулся в моду и вызвал споры в сети.

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