Любимый тренд 30-летних вернулся в моду и вызвал споры в сети. Об этом пишет Kidspot.

Журналисты обратили внимание на видео в TikTok, которое опубликовала блогерша с никнеймом @mariasiivonen. Инфлюэнсерша запечатлела полки в европейском магазине Flying Tiger, на которых размещены товары с принтом в виде усов. «О нет, они возвращаются. Следующие будут совы», — подписала девушка свой ролик.

Мнения зрителей по поводу возращения данного тренда разделились, и они принялись обсуждать его в комментариях. «История всегда повторяется», «Мы просто живем в замкнутом круге», «Я знал, что мне нужно было тогда сделать татуировку усов на пальце», «Если это возвращается, то что будет дальше?», «Эпоха фото с небоскребами Нью-Йорка не за горами», «Я бы хотел, чтобы в моду вернулись пластиковые полосатые очки», — писали они.

Редакторы портала напомнили, что усы были популярны в 2010 году из-за субкультуры хипстеров. Их изображения присутствовали на одежде, аксессуарах, игрушках и посуде. Кроме того, многие люди делали себе на пальцах татуировки с усами.

В январе сообщалось, что топы из 2010-го года с баской, которые также неожиданно вернулись в моду, напугали 30-летних.

