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18:20, 9 января 2025Ценности

Неожиданно вернувшийся в моду тренд из прошлого напугал 30-летних

NYP: вернувшиеся в моду из 2010-го года топы с баской напугали 30-летних
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Charley Gallay / Getty Images

Топы с баской, которые неожиданно вернулись в моду из 2010-го года, напугали 30-летних. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Блогерша Эмма Фогарти из Дублина обратила внимание, что многие звезды начали появляться на публике в топах и платьях с баской. «Только не этот тренд из прошлого», — сказала она в ролике, который стал вирусным и набрал почти миллион просмотров. С ее мнением согласились комментаторы. «У миллениалов травма от этих топов», «Пожалуйста, нет», «Мне страшно за моду», — писали многочисленные зрители.

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С подобной деталью на наряде уже вышли в свет певица Рианна, исполнитель Гарри Стайлс, актриса Флоренс Пью, а также принцесса Кейт Миддлтон, телезвезда Синтия Эриво и другие именитые личности.

В ноябре зумеры обругали 30-летних за любовь к одному виду обуви.

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