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17:54, 26 ноября 2024Ценности

Зумеры обругали 30-летних за любовь к одному виду обуви

NYP: зумеры обругали 30-летних за любовь к массивным ботинкам на платформе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Richard Bord / Getty Images

Зумеры раскритиковали миллениалов за любовь к одному виду обуви и предложили альтернативу. Материал на эту тему публикует New York Post (NYP).

Молодежь обругала туфли на платформе и массивные ботинки, которые годами пользуются популярностью у 30-летних. Вместо них представители поколения Z советуют присмотреться к туфлям на каблуке Kitten Heel — расширенные к основанию пятки миниатюрные шпильки высотой до пяти сантиметров.

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«2024 — год Kitten Heel», — утверждает журналистка Кендра Хеттиг. Действительно, туфли на таком каблуке стали трендом среди знаменитостей, в их число попали Хейли Бибер, Кайли и Кендалл Дженнер, Виктория Бекхэм, Белла Хадид и другие звезды. К тому же подобные туфли появились в линейках Prada, Alexander McQueen, Gucci и Jacquemus.

Ранее в ноябре россиянам перечислили самую модную зимнюю обувь.

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