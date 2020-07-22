В Пресненский суд Москвы поступило дело актера Ефремова

В Пресненский суд Москвы поступило уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Дата рассмотрения дела пока не назначена, также еще не известен судья, который будет вести процесс.

20 июля прокуратура Москвы сообщила об утверждении обвинительного заключения по делу. Актеру предъявлены обвинения по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»), ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, 8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управлял технически исправным автомобилем Jeep Grand Cherokee Overland, следовавшим от Ленинского проспекта в сторону Нового Арбата. Во время движения водитель превысил скорость, утратив ориентиры границ полос проезжей части. В результате внедорожник под управлением Ефремова выехал на полосу встречного движения, не снижая скорости, и столкнулся с автомобилем Granta ВИС 234900, за рулем которого находился житель Рязанской области Сергей Захаров. Он погиб от многочисленных повреждений.

11 июля инспектор ГИБДД, оформлявший смертельное ДТП, сообщил, что у Ефремова был «характерный запах изо рта», свидетельствующий о том, что он находился на водительском сиденье в состоянии алкогольного опьянения.

Сам артист в ДТП не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.