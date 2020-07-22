Дело Ефремова поручили приговорившей Кокорина и Мамаева судье

Дело актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП, передано на рассмотрение судье Елене Абрамовой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Дата слушаний пока не назначена.

Судья Елена Абрамова известна тем, что вынесла приговор полковнику Дмитрию Захарченко и футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Захарченко судья приговорила к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей, а Кокорин и Мамаев за драку в центре Москвы решением суда получили полтора года и один год и пять месяцев колонии соответственно.

Актеру Михаилу Ефремову предъявлены обвинения по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»), по ней ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru