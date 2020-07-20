Крестный отец Ефремова понадеялся на колонию для актера

Крестный отец актера Михаила Ефремова режиссер Василий Мищенко понадеялся в беседе с «МК», что артиста отправят в колонию вместо поселения.

Он выразил опасения, что Ефремова могут отправить на поселение. По его мнению, лучшим вариантом была бы колония. «Он же не убежал, не прокапался, чтобы утром заявить, будто был трезвым, не отказался», — отметил он. Артист добавил, что если Ефремова отправят в колонию, то он поедет туда, чтобы встретиться с крестником.

По его словам, авария стала большим несчастьем, однако актера нельзя считать преступником. «Преступник следит за жертвой, готовится», — отметил он.

Мищенко признался, что однажды тоже сел за руль нетрезвым и попал в ДТП. Однако после этого случая больше не садился за руль. «И Мише Господь дает шанс на переосмысление чего-то важного в жизни», — считает он.

Он отметил, что Ефремов с уважением относится к вере, а после того как «грешит», очень мучается и кается. Мищенко посчитал его совестливым и ранимым человеком. Он добавил, что иногда складывается обратное впечатление, однако это является лишь «защитной маской и бравадой».

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера. Материалы будут направлены в Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу. Представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова напомнила, что актеру предъявлены обвинения по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»), ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

ДТП произошло 8 июня. Автомобиль Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.