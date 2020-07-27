Стали известны детали пребывания Ефремова под домашним арестом

Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом после смертельного ДТП в центре Москвы, не нарушал условий избранной ему меры пресечения. Детали пребывания подозреваемого под арестом в понедельник, 27 июля, со ссылкой на источник публикует ТАСС

По данным источника агентства, актер ни разу не нарушил условий содержания под домашним арестом и выполнял все наложенные судом ограничения. Он общался только с адвокатами и родственниками, при этом не пользуясь никакими средствами связи. Соблюдение Ефремовым условий ареста контролируется при помощи электронного браслета.

22 июля сообщалось, что дело актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП, передано на рассмотрение судье Елене Абрамовой, которая известна тем, что выносила приговор полковнику Дмитрию Захарченко и футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Смертельная авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

Актеру Михаилу Ефремову были предъявлены обвинения по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»), по ней ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru