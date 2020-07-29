Актер Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП. Об этом сообщил ТАСС адвокат потерпевших Александр Добровинский.

По его словам, отказ от признания вины имеется в материалах уголовного дела. Сразу после ДТП Ефремов заявлял, что виновен в гибели Сергея Захарова, теперь он изменил свою позицию.

3 июля адвокат актера Эльман Пашаев опроверг тот факт, что его подзащитный отказался от признания вины. Защитник пояснил, что Ефремов признает, что произошла авария с его машиной, и готов помочь родственникам погибшего как «верующий и добрый человек».

«А виноват Ефремов или нет, это уже суд скажет. Но если суд установит, что он не виноват, то пострадавшая сторона не то что 100 тысяч не получит, а даже 100 рублей не получит», — добавил Пашаев.

Авария произошла 8 июня, машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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