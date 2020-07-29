Ефремов в суде отказался признавать себя актером

Ставший виновником смертельной аварии Михаил Ефремов выступил в суде, где отказался признавать себя актером. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский рассказал, что артист появился на заседании в нормальном и спокойном состоянии. «Он заявил, что не актер, а индивидуальный предприниматель», — добавил юрист.

В среду, 29 июля, должно было состояться предварительное слушание по делу актера. Адвокаты Ефремова не явились в суд, поэтому слушание было перенесено на 30 июля.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

Сообщалось, что во время аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Позднее появилась информация о том, что в организме актера обнаружили остаточные следы наркотиков — кокаина и каннабиноидов.