Охлобыстин рассказал о «Современнике» без Ефремова

Российский актер Иван Охлобыстин рассказал об изменениях в театре «Современник» в связи с арестом его коллеги Михаила Ефремова. Об этом он рассказал газете «Известия».

Охлобыстин сообщил, что из репертуара точно уйдет спектакль «Анархия», где Ефремов играл одну из главных ролей. По его словам, такое решение принял режиссер постановки Гарик Сукачев. «Спектакль про рок-группу, а в рок-группах не бывает вторых составов», — пояснил актер.

Как отмечает издание, Ефремов был занят еще в трех постановках «Современника»: «Амстердам», «Не становись чужим» и «Дюма». Каковы планы театра на эти постановки, Охлобыстин не рассказал.

Ранее стало известно, что из «Современника» со скандалом ушел актер Сергей Гармаш. Как пояснил он сам, внутри труппы сложилась чудовищная ситуация.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, в результате чего водитель Сергей Захаров скончался. Сергей Гармаш приехал на место ДТП одним их первых. На данный момент виновник аварии находится под домашним арестом.