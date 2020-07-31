Актер Сергей Гармаш раскрыл причину ухода из «Современника». Открытое письмо артиста разместил ректор ГИТИСа Григорий Заславский на своей странице в Facebook.

Гармаш признался, что это решение далось ему тяжело. «Я прожил здесь счастливых 36 лет. Это мой дом <...> Но, осознав и увидев то, куда направлен вектор развития театра, я понял, что должен это сделать», — отметил он. Актер добавил, что на данный момент ситуация внутри труппы «чудовищная».

По словам артиста, в труппе очевидный раскол, личную ответственность за которые несет художественный руководитель театра Виктор Рыжаков.

Гармаш добавил, что намерен доиграть в сентябре объявленные спектакли, после чего покинет труппу. «Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба [бывшего худрука театра Галины] Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу», — заключил актер.

Ранее стало известно, что Сергей Гармаш со скандалом ушел из «Современника». Он объявил об этом посредством сообщения в общий чат сотрудников театра, где назвал сложившуюся в нем ситуацию чудовищной. «Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», — написал Гармаш.

Виктор Рыжаков вступил в должность худрука «Современника» 4 января, спустя несколько дней после того, как умерла Галина Волчек. Она была одной из основательниц театра «Современник», с 1972 года занимала должность главного режиссера театра, а с 1977-го — его художественного руководителя.