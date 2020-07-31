Стало известно о планах Гармаша после ухода из «Современника»

Представитель ушедшего со скандалом из «Современника» Сергея Гармаша Олег Будрин рассказал о дальнейших планах артиста, который, по его словам, не собирается переходить в другой театр. Его слова в пятницу, 31 июля, передает «Подъем».

«Многие актеры живут без театра и неплохо себя чувствуют. У него, говоря советским языком, всесоюзное имя. Театр, конечно, ему нужен, но он, в основном, снимается в кино. Понятно, что найти вторую Галину Борисовну (Волчек) невозможно», — заявил Будрин.

Также 31 июля Будрин объяснил уход Гармаша из «Современника» несогласием с политикой театра и небрежным отношением к его истории и отдавшим ему много лет работы актерам.

Ранее стало известно, что Сергей Гармаш со скандалом ушел из «Современника». Он объявил об этом посредством сообщения в общий чат сотрудников театра, где назвал сложившуюся в нем ситуацию чудовищной. «Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», — написал Гармаш.

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