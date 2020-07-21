Раскрыта причина скандального ухода Добронравова из Театра сатиры

Артист Федор Добронравов ушел из Театра сатиры, когда ему понизили зарплату из-за постоянных гастролей и участия в сторонних проектах. Об этом заведующая труппой театра Бронислава Чунихина рассказала «Комсомольской правде».

«Ему предложили написать заявление, что зарплату он будет получать только за те дни, что работает в театре. Понятно, что она станет меньше. Федор обиделся», — поведала Чунихина о скандальном уходе артиста.

По ее словам, Добронравову предлагали месячную зарплату в миллион рублей, если он откажется от сторонних выступлений, однако тот отказался. Чунихина подчеркнула, что в Театре сатиры народные артисты получают по 400 тысяч рублей в месяц. Добронравов, добавила она, получил благодаря театру хорошую квартиру, звание народного артиста и орден Дружбы.

Об уходе Добронравова из Театра сатиры, в котором он служил с 2003 года, стало известно 20 июня. Артист написал заявление об увольнении по собственному желанию, позже объяснив свое решение усталостью.

Добронравов также снимался в сериалах «Сваты», «Ликвидация», «Папины дочки» и «Кадетство». Кроме того, он известен по ролям в фильмах «Изображая жертву», «О чем говорят мужчины», «На Верхней Масловке» и «Жили-были».