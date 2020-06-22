Ширвиндт отреагировал на уход Добронравова из Театра сатиры

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт отреагировал на уход народного артиста России Федора Добронравова из труппы. Об этом он рассказал «Вечерней Москве».

«У него своя фирма, полно дел, и быть просто пришитым он не может», — сказал он. Ширвиндт добавил, что актер «будет свободным художником».

Худрук также заверил, что Добронравов будет доигрывать спектакли в театре.

Об уходе Добронравова из театра Сатиры стало известно 20 июня. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. В пресс-службе театра также подчеркнули, что актер не смог доиграть спектакли с его участием из-за пандемии коронавируса. Позднее артист объяснил свой уход усталостью.

Добронравов работал в Московском театре Сатиры с 2003 года. Он также снимался в сериалах «Сваты», «Ликвидация», «Папины дочки» и «Кадетство». Кроме того, он известен по ролям в фильмах «Изображая жертву», «О чем говорят мужчины», «На Верхней Масловке» и «Жили-были».

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