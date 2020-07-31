Представитель Гармаша объяснил его уход из «Современника»

Представитель актера Сергея Гармаша Олег Будрин объяснил его уход из «Современника». Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По словам Будрина, артиста не устраивает политика театра, а также небрежное отношение к его истории и к актерам, которые отдали этой работе много лет. «Он — артист, не директор, не худрук. Он может только написать заявление об уходе и объяснить, почему — что нет сил бороться», — добавил представитель Гармаша.

Как передает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва», актер Никита Ефремов подтвердил уход Гармаша из «Современника». Он добавил, что уважает выбор коллеги.

Ранее стало известно, что Сергей Гармаш со скандалом покинул театр. Артист направил открытое письмо в общий чат сотрудников учреждения. В качестве причины ухода он указал «чудовищную ситуацию», сложившуюся в театре. «Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», — написал Гармаш.