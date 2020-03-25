Домогаров вновь со скандалом ушел из театра

Актер Александр Домогаров отказался сотрудничать с МХАТ имени Горького, назвав культурное учреждение «лжетеатром». Слова артиста передает портал Starhit.

«Я разорвал отношения с верхом власти МХАТа, а также с финансовым директором. И пока руководство МХАТа не извинится перед артистом Моссовета, никакого сотрудничества между нами не будет. Нет, лгу. Даже если извинятся — мое решение останется прежним», — подчеркнул Домогаров. Актер пообещал, что «вы больше не увидите спектакль с моим участием на сцене этого лжетеатра».

Артист отказался раскрывать подробности скандала с руководством театра, отметив, что «никакого конфликта нет». «Я просто артист, который оказался заложником некрасивой ситуации», — пояснил он. Домогаров являлся приглашенным актером МХАТ имени Горького, он более 25 лет служит в Театре имени Моссовета.

В марте 2018 года Домогаров объявил в соцсетях об уходе из Театра имени Моссовета. В своей первой публикации Домогаров подчеркнул, что не позволит кому бы то ни было «увольнять и назначать, снимать и возвращать, давать гастроли или не давать». Вскоре он удалил публикацию, заявив, что не намерен ничего комментировать. Руководство театра тогда заявило, что артист останется служить в культурном заведении.

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