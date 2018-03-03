Домогаров со скандалом объявил об уходе из театра

Актер Александр Домогаров 2 марта объявил в Facebook об уходе из столичного Театра имени Моссовета. Вскоре он удалил публикацию, однако ее скриншоты остались в сети. В одном из следующих постов артист заявил, что не намерен ничего комментировать, и призвал журналистов следить за «реальными событиями, а не за словами».

В своей первой публикации Домогаров подчеркнул, что не позволит кому бы то ни было «увольнять и назначать, снимать и возвращать, давать гастроли или не давать». Актер сообщил, что его сняли со всех спектаклей «на радость коллегам» и еще в январе он написал заявление об уходе, которое вскоре будет подписано.

«Живите, бог вам судья. Прощайте, "коллеги"», — заключил он.

В театре сообщили, что не знают об уходе Домогарова. «Ну, бывают настроения у человека. Никто его [с гастролей] не снимал. В мае он едет на гастроли одни, в июне он едет в Израиль с "Вишневым садом"», — рассказала радиостанции «Говорит Москва» представитель учреждения.

Домогаров служит в Театре имени Моссовета с 1995 года. В настоящий момент занят в трилогии Андрея Кончаловского, играет Астрова в спектакле «Дядя Ваня», Вершинина в спектакле «Три сестры» и Гаева в спектакле «Вишневый сад».

Также 54-летний актер известен по участию в телесериалах «Бандитский Петербург», «Марш Турецкого» и «Графиня де Монсоро».

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