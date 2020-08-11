Ефремов попал в реанимацию с инсультом

Заслуженный артист России Михаил Ефремов попал в реанимацию Боткинской больницы в Москве, куда его увезли на скорой помощи из Пресненского суда. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру», находившийся на месте происшествия.

Врачи поставили актеру предварительный диагноз — инсульт. К Ефремову попытался попасть его адвокат Эльман Пашаев, однако в Боткинскую больницу его не пустили из-за карантина.

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Актера госпитализировали перед заседанием по делу о смертельном ДТП с его участием. Очередное рассмотрение дела перенесли на следующий день, 12 августа, однако, учитывая состояние Ефремова, оно может быть отложено надолго. Артисту стало плохо еще в машине приставов на пути в суд — актера буквально выгрузили на улицу, после чего понесли под руки, сам он волочил правую ногу. В это время актер Никита Джигурда, пришедший к Пресненскому суду, чтобы, по-видимому, поддержать актера, распевал в толпе о его невиновности.

Миша наш не виноват, не сидел он за рулем. Серп и молот всем тем в зад, кто устроил сей дурдом Никита Джигурда актер

О невиновности артиста также кричали и другие столпившиеся. Вскоре после того, как Ефремова завели в здание суда, актер потерял сознание. Ему вызвали машину «скорой помощи», в которую приставы погрузили его уже на носилках. Врачи, как заявил Пашаев, подозревали у Ефремова предынфарктное или прединсультное состояние. В то же время сторона защиты раскритиковала произошедшее, посчитав потерю Ефремовым сознания цирковым выступлением. Адвокат Анна Бутырина пожаловалась, что потерпевшей стороне не дали комментариев о состоянии «так и не появившегося в зале судебного заседания» Ефремова и не предоставили медицинских документов о его здоровье.

Я думаю, что после увиденных доказательств в суде, подтверждающих его вину, это очередное цирковое выступление Ефремова и его защитника Анна Бутырина адвокат стороны обвинения

Представители Ефремова неоднократно говорили об ухудшении его здоровья

«Цирковому выступлению» были предпосылки — еще 10 августа Пашаев сообщил о резком ухудшении состояния здоровья заслуженного артиста России. Тогда он заявил, что у Ефремова проблемы с сердцем, не раскрыв подробностей.

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Анонимный источник рассказывал, что артисту дважды вызвали скорую помощь из-за подозрения на инсульт, который, впрочем, не подтвердился: врачи диагностировали у Ефремова транзиторную ишемическую атаку (острое преходящее нарушение кровообращения головного мозга по ишемическому типу, в некоторых случаях предшествующее развитию инсульта). Тогда обошлось без госпитализации.

Ранее адвокат заявлял журналистам, что Ефремов плохо спит по ночам — так он объяснил то, что Ефремов уснул дома после очередного заседания суда, состоявшегося 7 августа. «Сейчас лег спать, хотя бы чуть-чуть», — отметил он.

В тот же день сторона обвинения заявила, что подозревает у Ефремова расстройство личности, попросив суд вызвать и допросить специалиста, который проводил психолого-психиатрическую экспертизу актеру, чтобы устранить сомнения в его вменяемости. Правда, сделано это было после того, как Ефремов назвал себя мистером Хайдом из повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» шотландского писателя Роберта Льюиса Стивенсона. Актер, уже ранее заявлявший, что не помнит ничего о ночи во время ДТП, провел литературную аналогию, а когда его не поняли, развел руками.

Если вы не читали книжек, то что я сделаю? Михаил Ефремов заслуженный артист России

Суд отказался допрашивать эксперта, посчитав это излишним, так как состояние Ефремова уже установлено — он признан здоровым.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал.