Суд по делу Ефремова перенесли из-за госпитализации актера

Суд по делу Михаила Ефремова перенесли из-за госпитализации актера. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Артист не смог принять участие в заседании, которое должно было состояться во вторник, 11 августа. Его перенесли на 12 августа.

Ранее актера отправили в больницу прямо из здания суда. Приставы пронесли Ефремова по коридору Пресненского суда, держа обессилевшего актера за руки и за ноги. Затем его отвезли в Боткинскую больницу. Как пояснил адвокат артиста Эльман Пашаев, врачи заподозрили у его клиента предынфарктное или предынсультное состояние.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал.