Ефремову стало плохо у здания суда

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Актеру Михаилу Ефремову стало плохо возле суда. Запись его появления у здания Пресненского суда опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Артиста заносили из автомобиля в зал судебные приставы, он волочил правую ногу. В это время актер Никита Джигурда распевал в толпе о его невиновности: «Миша наш не виноват, не сидел он за рулем. Серп и молот всем тем в зад, кто устроил сей дурдом».

8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не пострадал, он был отправлен под домашний арест.