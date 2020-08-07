Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым водителя приехал в суд на самокате

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, приехал на заседание суда на арендованном электросамокате. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в пятницу, 7 августа.

Комментируя свое появление, Добровинский заявил, что ему «надоели кабриолеты», отметив, что днем ранее потратил много времени на то, чтобы научиться кататься на самокате. «Вот вам общественный транспорт. И хватит уже писать о том, во что адвокаты одеты. Это суд, а не модный приговор», — обратился он к журналистам.

5 августа сообщалось, что Добровинский уехал из Пресненского суда на автомобиле Aston Martin с именной гравировкой AAD (Александр Андреевич Добровинский). На прошлое заседание суда адвокат прибыл на автомобиле Rolls-Royce.

Ранее сообщалось, что писатель Дмитрий Быков увидел в судебном процессе по делу Ефремова «нагляднейшую метафору всего, что происходит сегодня в России». «Есть две России, которые почти никогда не сталкиваются, а если вдруг они столкнутся, то взаимно уничтожатся», — заявил он.

8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не пострадал, он был отправлен под домашний арест.