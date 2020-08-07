Дмитрий Быков увидел в деле Ефремова метафору происходящего в России

Писатель Дмитрий Быков увидел в судебном процессе по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова «нагляднейшую метафору всего, что происходит сегодня в России». Об этом он рассказал в Instagram.

«Словно Господь отчаялся убедить людей иносказаниями и заговорил прямо. Миллионы людей живут так, как Сергей Захаров, неоформленным гражданским браком, числятся в одном городе, работают в другом, содержат две семьи, и в этом нет ничего аморального», — отметил Быков. Он добавил, что пьянство за рулем — «тоже вещь не единичная».

«А главное — есть две России, которые почти никогда не сталкиваются, а если вдруг они столкнутся, то взаимно уничтожатся. По крайней мере в этой катастрофе Захаров — не единственная жертва, Ефремов был не так уж далек от истины, когда сказал "Нет больше никакого Ефремова"», — написал Быков.

В июне писатель высказался об атмосфере травли, возникшей вокруг Ефремова из-за смертельного ДТП.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест.