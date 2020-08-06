Ефремов после ДТП предложил еще выпить и не справился с алкотестером

После смертельного ДТП актер Михаил Ефремов предложил сотрудникам ГИБДД еще выпить и не справился с алкотестером. Об этом сообщает ТАСС.

В Пресненском суде Москвы, где рассматривают дело артиста, показали ролик, из которого видно, что находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения Ефремов не может подышать в алкотестер. Сотрудник ГИБДД заявляет, что прибор выдает ошибку, и предлагает отправиться на стационарное освидетельствование. Согласившись, актер предлагает еще выпить и исполнить песню.

Ранее в суде в качестве свидетеля выступил бармен Кирилл Пухов. Он работает в баре «Улисс», который часто посещал артист. По его словам, в день аварии Ефремов дважды приходил и был нетрезв. Бармен назвал артиста дорогим гостем питейного заведения и рассказал, что пошел его провожать, так как ему показалось, что тот был в состоянии опьянения.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал.