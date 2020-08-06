Ефремов подтвердил нахождение за рулем в момент аварии на видео

Актер Михаил Ефремов подтвердил на видео, что находился за рулем попавшего в ДТП автомобиля. Соответствующую запись показали на судебном заседании, сообщает ТАСС в четверг, 6 августа.

На видеозаписи Ефремов признается инспектору ГИБДД, что является водителем попавшего в аварию внедорожника, а также называет свои имя и фамилию.

Ранее свидетельница по делу о смертельном ДТП заявила, что видела актера после аварии сидящим на заднем сиденье его внедорожника. 5 августа инспектор ГИБДД, оформлявший аварию, заявил, что артист находился за рулем машины при ДТП.

Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до января 2021 года.