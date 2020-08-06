Ефремова заметили на заднем сиденье попавшей в аварию машины

Свидетельница по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова заявила, что видела актера после аварии сидящим на заднем сиденье его внедорожника. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в четверг, 6 августа.

«Я ехала в машине с друзьями. Мы подъехали спустя две-три минуты после аварии», — поведала свидетельница.

Женщина добавила, что также видела пострадавшего в ДТП человека, которого увезла скорая помощь. По ее словам, тот был еще жив и находился в сознании.

5 августа инспектор ГИБДД, оформлявший аварию, заявил, что артист находился за рулем машины при ДТП. Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, пообещал поделиться видеозаписью, подтверждающей то, что Ефремов находился за рулем автомобиля.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до января 2021 года.