Адвокат пообещал видео с выходящим из машины Ефремовым после смертельного ДТП

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил об имеющемся у него видео, которое подтверждает, что актер Михаил Ефремов был за рулем автомобиля в момент аварии. Об этом сообщает ТАСС.

Он пообещал представить запись суду на заседании 6 августа. Добровинский отметил, что на ней видно, как Ефремов выходит из машины и именно с водительского места.

Из результатов экспертизы следует, что на подушке безопасности во внедорожнике Jeep Grand Cherokee актера имеются следы ДНК Ефремова, он был один в машине в момент аварии, уточняет Telegram-канал Mash.

Ранее 5 августа сообщалось, что на процессе в Пресненском суде Москвы Ефремов заявил, что не признает свою вину в смертельном ДТП, потому что не помнит ничего. Также Ефремов забыл, как проходил медосвидетельствование после аварии.

Инспектор ГИБДД, оформлявший смертельное ДТП, подтвердил, что артист находился за рулем машины в момент аварии. По его словам, актер был сильно пьян — у него в крови нашли более одного промилле алкоголя.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его посадили под домашний арест до января 2021 года.

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