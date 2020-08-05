Ефремова засняли в суде с запрещенным под домашним арестом телефоном

На процессе в Пресненском суде Москвы актер Михаил Ефремов пользуется смартфоном, хотя по условиям домашнего ареста ему запрещен интернет и общение по телефону. Видео опубликовал Znak.com в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что обвиняемого не посадили в стеклянный аквариум, а разместили рядом с адвокатами. Ефремов прямо перед судьей пользуется гаджетом.

Ранее 5 августа на суде он заявил, что не признает свою вину в смертельном ДТП, потому что не помнит ничего. Также Ефремов забыл, как проходил медосвидетельствование после аварии.

Инспектор ГИБДД, оформлявший смертельное ДТП, подтвердил, что артист находился за рулем машины в момент аварии. По его словам, актер был сильно пьян — у него в крови нашли более одного промилле алкоголя.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его посадили под домашний арест до января 2021 года.

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