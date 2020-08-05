Ефремов не запомнил смертельное ДТП

Актер Михаил Ефремов заявил в суде, что ему понятно предъявленное обвинение, но он не может признать вину, так как ничего не помнит. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокурор, оглашая обвинительное заключение, заявила, что Ефремов непосредственно до ДТП превысил скорость на 25 километров в час.

«Ефремов проявил преступную небрежность, не предвидел возможность наступления общественно опасных последствий, двигаясь со скоростью 85 километров в час», — сказала прокурор, при том, что разрешенная скорость движения на данном участке дороги составляет 60 километров в час.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его посадили под домашний арест до 9 августа.

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