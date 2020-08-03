Названы условия для оправдания Ефремова

Существует минимум два случая, при которых актера Михаила Ефремова могут оправдать. Об этом телеканалу «360» рассказал адвокат Борис Локшин.

По одному из сценариев, защита может указать на техническую неисправность автомобиля. «Лопнул шланг гидроусилителя, в связи с чем управление автомобилем неожиданно стало невозможным. Машина как двигалась по прямой, так и поехала дальше», — сказал он, добавив, что при наличии денег можно сделать такую экспертизу.

Во втором случае может использоваться подставное лицо. Например, пьяный Ефремов вызвал водителя по найму, а тот, совершив ДТП, испугался и скрылся.

Локшин пояснил, что придумал эти варианты прямо во время беседы, но он «не один такой фантазер». «Если поднапрячься и знать более детально все обстоятельства, то можно вытянуть что-то еще», — резюмировал он.

1 августа адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал о козыре, который докажет невиновность подзащитного в гибели водителя Сергея Захарова. Однако, по его словам, он выдаст козырь не сразу. При этом он заявил, что не намерен заниматься фальсификацией.

Ранее Пашаев опроверг информацию о том, что Ефремов признал свою вину. По словам защитника актера, информация адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского о том, что актер признал вину, а потом отказался от своих слов, неверная.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его посадили под домашний арест до 9 августа.