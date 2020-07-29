Адвокат опроверг признание Ефремовым вины

Адвокат Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что Михаил Ефремов признал свою вину по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Об этом в среду, 29 июля, сообщает РБК.

По словам защитника актера, информация адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского о том, что актер признал вину, а потом отказался от своих слов, неверная. Он заявил, что в этом вопросе будет разбираться суд. Издание «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале сообщало, что адвокат семьи Сергея Захарова показал документ, в котором Ефремов написал: «Сам виноват, увы!» В суде артист отказался признавать свою вину.

В среду должно было состояться предварительное слушание по делу актера. Адвокаты Ефремова не явились в суд, поэтому слушание было перенесено на 30 июля. Гражданская жена водителя Сергея Захарова, который погиб в устроенной Ефремовым аварии, Ирина Стерхова рассказала, что хотела бы посмотреть артисту в глаза и посоветовать ему поменьше пить.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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