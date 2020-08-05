Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у него есть данные о фальсификации доказательств представителями потерпевших в деле о смертельном ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС в среду, 5 августа.

Перед заседанием суда Пашаев объявил, что сотрудники правоохранительных органов не видели, чтобы Ефремов выходил из-за руля автомобиля после аварии. Его комментарий опубликовал Telegram-канал Mash. «Я ссылаюсь только на конкретные доказательства. Инспектор ГИБДД когда приехал? После ДТП, правильно? ГИБДД подъезжает после ДТП, правильно? Как вы можете говорить, что они видели? Они подъезжают, опрашивают свидетелей. Все. Вы если мне покажете, что Ефремов выходит из-за руля, я тоже буду с вами согласен. Но, опять же, это не моя позиция», — заявил адвокат.

Ранее Пашаев опроверг информацию о том, что Ефремов признал свою вину по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. По словам защитника актера, информация адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского о том, что актер признал вину, а потом отказался от своих слов, неверная. Он заявил, что в этом вопросе будет разбираться суд.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его посадили под домашний арест до 9 августа.