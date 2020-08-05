Адвокат объяснил появление запрещенного смартфона в руках Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что отдал актеру Михаилу Ефремову свой смартфон на время судебных слушаний. Видео публикует Znak.com в своем Telegram-канале.

На кадрах защитник говорит, что Ефремов читает в его телефоне показания свидетелей, которые они дали во время следствия, и сравнивает их с теми, которые они дают на процессе. Пашаев объяснил, что на смартфоне сфотографированные им материалы дела, однако к интернету гаджет не подключен. Он призвал журналистов не сочинять, что Ефремов пользуется устройством для выхода в сеть. Ему запрещен интернет по условиям домашнего ареста, хотя пользоваться телефоном, как отметил защитник, Ефремову не запрещено.

Ранее 5 августа сообщалось, что на процессе в Пресненском суде Москвы Ефремова засняли со смартфоном в руках, хотя по условиям домашнего ареста ему запрещен интернет и общение по телефону. На суде он заявил, что не признает свою вину в смертельном ДТП, потому что не помнит ничего. Также Ефремов забыл, как проходил медосвидетельствование после аварии.

Инспектор ГИБДД, оформлявший смертельное ДТП, подтвердил, что артист находился за рулем машины в момент аварии. По его словам, актер был сильно пьян — у него в крови нашли более одного промилле алкоголя.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его посадили под домашний арест до января 2021 года.

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