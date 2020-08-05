Ефремов забыл о медосвидетельствовании после смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов забыл, как проходил медосвидетельствование после смертельного ДТП. Об этом он заявил на слушаниях уголовного дела в Пресненском суде Москвы, передает РИА Новости.

В ходе допроса инспектора ДПС адвокат актера Эльман Пашаев спросил его: «Вы вот говорите, что он (Ефремов) сдавал анализ крови и мочи. А откуда вы это знаете? Вы что там присутствовали?» На что тот ответил, что водитель испражнялся при нем, поэтому знает.

Ефремов заявил на это, что он такого не помнит.

Ранее 5 августа инспектор ДПС подтвердил, что артист находился за рулем машины в момент аварии. Он отметил, что Ефремов в момент аварии был сильно пьян — у него в крови нашли более одного промилле алкоголя.

Актер в суде заявил, что не помнит смертельное ДТП, поэтому не может признать свою вину.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его посадили под домашний арест до января 2021 года.

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