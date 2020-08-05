Инспектор ДПС рассказал о пьяном Ефремове за рулем в момент смертельного ДТП

Инспектор ГИБДД, оформлявший смертельное ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова, подтвердил, что артист находился за рулем машины в момент аварии. Об этом в среду, 5 августа, со ссылкой на заявление полицейского в зале суда сообщает ТАСС.

Инспектор ДПС также отметил, что Ефремов в момент аварии был сильно пьян — у него в крови нашли более одного промилле алкоголя.

Ранее сообщалось, что Ефремов возмутился из-за слов адвоката истцов Александра Добровинского о том, что он якобы «сидел и похрюкивал» на заседании суда. Актер также заявил, что ему понятно предъявленное обвинение, но он не может признать вину, так как ничего не помнит.

Прокурор, оглашая обвинительное заключение, заявила, что Ефремов непосредственно до ДТП превысил скорость на 25 километров в час.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его посадили под домашний арест до 9 августа.

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