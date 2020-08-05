Инспектор ДПС напомнил Ефремову о его фразе «зачем же я напился»

Инспектор ДПС, участвовавший в оформлении смертельного ДТП, в котором обвиняют актера Михаила Ефремова, рассказал о его поведении после аварии. Об этом сообщает «КП» в своем Telegram-канале.

Свидетель на слушаниях в Пресненском суде Москвы напомнил, что артист более пяти раз при нем повторил: «Дурак, что же я наделал, зачем же я напился».

По его словам, после ДТП актер пытался пройти к пострадавшему Сергею Захарову, но ему пришлось отвести его подальше и изолировать от людей.

Адвокат обвиняемого Эльман Пашаев спросил инспектора, всегда ли сильно пьяные люди говорят правду. Присутствующая в зале судебного заседания публика и адвокат потерпевшей стороны отреагировали на этот вопрос возмущенным гулом.

Защитник Александр Добровинский, представляющий семью погибшего Захарова, назвал поступок оппонента Пашаева непрофессиональным.

Судья также сделала адвокату Ефремова замечание в связи с его недопустимым вопросом свидетелю.

Ранее 5 августа инспектор ДПС подтвердил, что артист находился за рулем машины в момент аварии. Он также отметил, что Ефремов в момент аварии был сильно пьян — у него в крови нашли более одного промилле алкоголя.

Ефремов заявил, что не помнит ДТП, поэтому отказался признать свою вину.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его посадили под домашний арест до января 2021 года.

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