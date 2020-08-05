В машине Ефремова после смертельного ДТП нашли следы неизвестного человека

В машине актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП в центре Москвы нашли пот и эпителиальные клетки другого человека. Об этом в среду, 5 августа, в своем Telegram-канале сообщает «Комсомольская правда».

Как отмечает издание, установить пол неизвестного экспертам не удалось.

Ранее 5 августа сообщалось, что адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил об имеющемся у него видео, которое подтверждает, что Михаил Ефремов был за рулем автомобиля в момент аварии.

5 августа сообщалось, что на процессе в Пресненском суде Москвы Ефремов заявил, что не признает свою вину в смертельном ДТП, так как не помнит ничего. Также Ефремов забыл, как проходил медосвидетельствование после аварии.

Инспектор ГИБДД, оформлявший смертельное ДТП, подтвердил, что артист находился за рулем машины в момент аварии. По его словам, актер был сильно пьян — у него в крови нашли более одного промилле алкоголя.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его посадили под домашний арест до января 2021 года.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru