Бармен в суде назвал Ефремова дорогим гостем питейного заведения

В Пресненском суде Москвы по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова дал показания бармен Кирилл Пухов в качестве свидетеля. Об этом сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

Он работает в баре «Улисс», который часто посещал артист. По его словам, в день аварии Ефремов дважды приходил и был нетрезв. Бармен назвал артиста дорогим гостем питейного заведения и рассказал, что пошел его провожать, так как ему показалось, что тот был в состоянии опьянения.

Свидетель сообщил, что Ефремов приходил в бар два-три раза в неделю, но не всегда употреблял алкоголь, иногда просто обедал.

Ранее 6 августа свидетель в суде рассказал о хамском поведении Ефремова на дороге перед смертельным ДТП. Он отметил, что видел, как актера выволокли с водительского места после аварии. Другой свидетель сообщила, что видела актера на заднем сидении машины.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его посадили под домашний арест до января 2021 года.

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