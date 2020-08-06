Свидетель рассказал о хамском поведении Ефремова на дороге

В Пресненском суде Москвы на процессе по делу актера Михаила Ефремова дали показания очевидцы смертельного ДТП. Об этом сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

Свидетель Владислав Женжебир вечером 8 июня на своем автомобиле двигался по Садовому кольцу. Резко выехавший джип Cherokee подрезал машину свидетеля и поехал перед ним. Женжебир говорит, что водитель этого автомобиля дважды создавал аварийные ситуации и вел себя на дороге по-хамски. Неожиданно Cherokee резко остановился и если бы свидетель не затормозил, то врезался бы в него.

«У меня было желание догнать и посмотреть на номера. Но машина начала быстро набирать скорость. В районе здания МИДа я обратил внимание, что машина не останавливается, а идет на встречную полосу и врезается», — цитирует свидетеля «МК».

По словам Женжебира, он остановился и подбежал к месту аварии. Там он увидел, как водителя выводят из внедорожника, с водительского места.

«Я снял его на видео, а вокруг все начали кричать, что это Ефремов», — заявил Женжебир, добавив, что видео инцидента он опубликовал в Instagram. По его словам, Ефремов подходил к нему и просил угостить сигаретой. Актер также спрашивал о пострадавших.

Отвечая на вопрос о физическом состоянии Ефремова, Женжебир отметил, что сам не пьет шесть лет и уверен, что артист был пьян: «Из 10 признаков пьяного человека присутствовали все 10. Ну, кроме перегара, я его почувствовать не мог».

Этот свидетель познакомился с адвокатом потерпевших Александром Добровинским на ток-шоу, отмечает «МК», в связи с чем его показания суд может расценить как необъективные.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его посадили под домашний арест до января 2021 года.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru