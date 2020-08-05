Текст с извинениями Ефремова оказался написан его адвокатом

Текст видеообращения с извинениями Михаила Еферемова оказался написан его адвокатом Эльманом Пашаевым. Об этом сообщается в Telegram-аккаунте Life Shot.

Уточняется, что во время общения с журналистами юрист сам признался, что был автором текста. «Это готовил я с целью принести извинения потерпевшей стороне, не более того. Он [Ефремов] этим не признавал и не отрицал свою вину», — сказал Пашаев.

Видеообращение было опубликовано 13 июня. В нем артист, ставший виновником смертельного ДТП, предложил семье погибшего Сергея Захарова свою помощь, если они ее примут, «если поймут, что это не попытка откупиться, а попытка искупить». Он сказал, что ему нет прощения от тех, кто ему верил. «Это конец, нет больше Ефремова», — заявил артист.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал.