Актер Михаил Ефремов записал видеообращение к людям. Ролик был опубликован на YouTube-канале «Гражданин поэт».

Артист, ставший виновником смертельного ДТП, предложил семье погибшего Сергея Захарова свою помощь, если они ее примут, «если поймут, что это не попытка откупиться, а попытка искупить». Он сказал, что ему нет прощения от тех, кто ему верил. «Это конец, нет больше Ефремова», — заявил он.

Ефремов заявил, что непростительно садиться за руль, будучи пьяным. Он пообещал, что не будет пытаться использовать связи и знакомства для того, что избежать наказания. «Да и как тут "отмажешься", если все и так видели? Да и я увидел, когда проспался...», — сказал актер.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

Одним из условий домашнего ареста стал запрет на пользование любыми средствами связи и интернетом. Артисту также запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников и работников следствия.

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