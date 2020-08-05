Подтверждена вменяемость Ефремова в момент смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов был полностью вменяем и отдавал отчет в своих действиях в момент смертельного ДТП. Таковы выводы экспертизы, оглашенной в суде, сообщает ТАСС.

Согласно психолого-психиатрической экспертизе, Ефремов страдает от синдрома алкогольной зависимости, легковозбудим и несдержан, однако он отдавал отчет в своих действиях в момент ДТП, после него при даче показаний и в следственных действиях.

Выводы экспертов огласила на слушаниях в Пресненском суде Москвы прокурор, представляющая государственное обвинение. Она добавила, что у актера не выявлены психические заболевания.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его посадили под домашний арест до января 2021 года.

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