В автомобиле Ефремова нашли следы гашиша и гашишного масла

В Пресненском суде Москвы, где проходит судебное заседание о смертельном ДТП с участием автомобиля актера Михаила Ефремова, огласили материалы дела. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно материалам дела, в крови подсудимого были найдены следы кокаина и марихуаны, а в его машине — следы гашиша и гашишного масла. Также подтвердилось, что актер в момент аварии на Садовом кольце был в своей машине один.

После суда его адвокат заявил, что гашиш и гашишное масло, найденные в машине Ефремова, не принадлежали ему.

Ранее 5 августа сообщалось, что актер в суде заявил, что не помнит ДТП, поэтому отказался признать свою вину. Инспектор ДПС, участвовавший в оформлении смертельного ДТП, рассказал о поведении Ефремова после аварии. Он напомнил, что артист более пяти раз при нем повторил: «Дурак, что же я наделал, зачем же я напился».

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его посадили под домашний арест до января 2021 года.

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