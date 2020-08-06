Адвокат раскритиковал защиту Ефремова

Почетный адвокат России Александр Островский раскритиковал защиту актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, в эфире НСН.

В частности, Островский обратил внимание на заявления адвоката актера Эльмана Пашаева перед судом. Тот, в частности, утверждал, что полицейские не зафиксировали присутствие Ефремова за рулем автомобиля в момент аварии. «Это только ухудшает отношение суда к Ефремову, ведь он отрицает очевидные вещи», — пояснил адвокат.

По мнению эксперта, признание актером вины стало бы одним из смягчающих обстоятельств. В таком случае он мог бы быть осужден условно или получить в качестве наказания колонию-поселение. «А так Ефремов затягивает себе петлю на шее», — заявил Островский. Он назвал актера жертвой своего адвоката, а также усомнился в психическом здоровье Пашаева.

5 августа на суде Михаил Ефремов заявил, что не признает свою вину в смертельном ДТП, потому что ничего не помнит. Также актер утверждал, что забыл, как проходил медосвидетельствование после аварии. Инспектор ГИБДД, оформлявший смертельное ДТП, подтвердил, что артист находился за рулем машины в момент аварии. По его словам, актер был сильно пьян — у него в крови нашли более одного промилле алкоголя.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его посадили под домашний арест до января 2021 года.