Адвокат по делу Ефремова покинул суд на Aston Martin с именной гравировкой

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, уехал из Пресненского суда на автомобиле Aston Martin. Видео публикует «МК» в своем Telegram-канале.

На автомобиле имеется именная гравировка AAD (Александр Андреевич Добровинский), отмечает «КП» в своем Telegram-канале.

На прошлое заседание суда Добровинский приехал на автомобиле Rolls-Royce. Он говорит, что у него в гараже 20 люксовых машин и на каждое заседание по делу Ефремова обещает приезжать на новом автомобиле, сообщает Telegram-канал «Судебные кроссовки».

Адвокат актера Эльман Пашаев ездит на Maybach.

Ранее 6 августа сообщалось, что журналисты отметили люксовый внешний вид Добровинского. Он был в очках итальянского бренда Gucci в оправе черепашьей расцветки. Адвокат был одет в черно-белую клетчатую кепку и пиджак, украшенный цепью, а также в футболку-поло с малиновым воротником.

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