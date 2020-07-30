Адвокаты по делу Ефремова прибыли в суд на роскошных автомобилях

Адвокаты по делу актера Михаила Ефремова прибыли в Пресненский суд Москвы на роскошных автомобилях. Об этом сообщает «КП» с своем Telegram-канале.

Защитник потерпевших Александр Добровинский прибыл на Rolls-Royce, а адвокат Ефремова Эльман Пашаев — на Maybach.

Самого актера, обвиняемого в смертельном ДТП, доставили в суд сотрудники ФСИН на автомобиле Renault Logan.

Telegram-канал Mash публикует видео прибывших в суд участников процесса.

Ранее 30 июля сообщалось, что суд отказал Ефремову в двухчасовых ежедневных прогулках. Срок домашнего ареста ему продлили до 22 января 2021 года.

Кроме того, суд отклонил ходатайство гражданской жены погибшего в смертельном ДТП Сергея Захарова — Ирина Стехова просила признать ее потерпевшей по уголовному делу.

На 5 августа назначено первое заседание по существу дела Ефремова. Ему предъявлены обвинения по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»), за которое предусмотрено наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, 8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управлял технически исправным автомобилем Jeep Grand Cherokee Overland, следовавшим от Ленинского проспекта в сторону Нового Арбата. Во время движения водитель превысил скорость, утратив ориентиры границ полос проезжей части. В результате внедорожник под управлением Ефремова выехал на полосу встречного движения и, не снижая скорости, столкнулся с автомобилем Granta ВИС 234900, за рулем которого находился житель Рязанской области Сергей Захаров. Он погиб от многочисленных повреждений.

11 июля инспектор ГИБДД, оформлявший смертельное ДТП, сообщил, что у Ефремова был «характерный запах изо рта», свидетельствующий о том, что он находился на водительском сиденье в состоянии алкогольного опьянения. Сам артист в ДТП не пострадал.

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