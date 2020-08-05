«Люксовый» внешний вид адвоката по делу Ефремова привлек внимание журналистов

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, вышел на публику в стильных аксессуарах. Внешний вид Александра Добровинского привлек внимание журналистов «Комсомольской правды», видео появилось в Telegram-канале издания.

На записи показано, как Добровинский беседует с репортерами в очках итальянского люксового бренда Gucci в оправе черепашьей расцветки. Кроме того, он одет в черно-белую клетчатую кепку и пиджак, украшенный цепью, а также в футболку-поло с малиновым воротником.

В июле сообщалось, что адвокаты по делу Михаила Ефремова прибыли в Пресненский суд Москвы на роскошных автомобилях. Защитник потерпевших Александр Добровинский прибыл на Rolls-Royce, а адвокат Ефремова Эльман Пашаев — на Maybach.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.