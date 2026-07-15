Нацбанк Украины забраковал новую банкноту из-за связанного с Россией шрифта

Нацбанк Украины забраковал новую купюру номиналом 2 тыс. грн из-за связанного с РФ шрифта

Нацбанк Украины (НБУ) забраковал дизайн новой купюры номиналом 2 тысячи гривен из-за общественной дискуссии о шрифте, связанном с Россией. Об этом рассказали в пресс-службе регулятора в Telegram-канале.

Оказалось, что выбранный шрифт был похож на одну из неофициальных кириллических адаптаций, которую создала гражданка РФ. В НБУ пообещали обновить стилистику надписи и выполнить ее в фициальной кириллической версии шрифта Bickham Script.

По словам главы Национального банка республики Андрея Пышного, регулятор счел недопустимыми любые ассоциации банкноты с работой россиянки, особенно учитывая, что на купюру будет помещено изображение украинского поэта Василия Стуса.

Ранее стало известно, что банкиры призывали Нацбанк Украины (НБУ) запустить одновременно купюры в 2 и 5 тысяч гривен, но регулятор пока пошел на компромиссное решение, согласившись только на первый вариант.