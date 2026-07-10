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16:03, 10 июля 2026Экономика

На Украине резко вырос наличный оборот

«Страна.ua»: Украинские банкиры призывали к введению купюр номиналом в 2 и 5 тысяч гривен
Дмитрий Воронин

Фото: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock / Fotodom

Банкиры призывали Нацбанк Украины (НБУ) запустить одновременно купюры в 2 и 5 тысяч гривен, но регулятор пока пошел на компромиссное решение, согласившись только на первый вариант. Об этом в связи с удвоением самого большого номинала украинских банкнот пишет «Страна.ua».

В публикации отмечается, что в ходе прошедшей презентации новой купюры в НБУ признали рост с 2019 года в 2,5 раза — с 390 до 970 миллиардов гривен — наличного оборота на Украине, а также то, что доля купюр с максимальным на сегодня номиналом в тысячу гривен составляет уже 55 процентов от общего объема из-за низкой покупательной способности более мелких.

Глава НБУ Андрей Пышный, представляя новую банкноту, уточнил, что текущие экономические условия «сформировали обоснованную потребность» в ее появлении. «Изменяются доходы, цены, объем наличных денег в обращении, а также поведение населения», — поделился он.

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