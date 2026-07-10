На Украине удвоили номинал самой крупной купюры

Номинал самой крупной украинской банкноты вырастет до двух тысяч гривен

Нацбанк Украины (НБУ) объявил о вводе с 4 сентября в оборот новых банкнот в две тысячи гривен (примерно 3,4 тысячи рублей). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Благодаря появлению платежного средства с изображением украинского поэта и диссидента времен СССР Василия Стуса номинал самой крупной в стране купюры удвоится. До этого, с 2019 года, он составлял тысячу гривен.

Глава НБУ Андрей Пышный уточнил, что банкнота имеет 20 современных элементов защиты. «Изменяются доходы, цены, объем наличных денег в обращении, а также поведение населения. И банкнотный ряд национальной валюты должен соответствовать этим изменениям», — поделился он. По словам Пышного, текущие экономические условия «сформировали обоснованную потребность» в появлении новой купюры.

Ранее украинские власти решили отказаться от копеек, заменив их шагами.